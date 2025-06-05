Сотрудники полиции Самарской области проводят профилактические беседы с юными жителями региона

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Мероприятия проходят в рамках акции «Внимание, дети! Летние каникулы!».

С началом летних каникул сотрудники полиции Самарской области большое внимание уделяют вопросам детской безопасности, проводя профилактические мероприятия с подрастающим поколением.

Так, в Чапаевске, в рамках акции «Внимание, дети! Летние каникулы!» старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Андрей Воронцов напомнил учащимся техникума основные правила поведения на улице, в общественных местах, местах массового отдыха.

В Красноярском районе госавтоинспекторы совместно с сотрудниками ПДН провели встречу с юными жителями региона.

В своей беседе старший инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Ольга Кузина коснулась вопроса ответственности за совершение таких преступлений, как: кража, грабеж, вымогательство, причинение телесных повреждений.

Подросткам разъяснили, с каких лет наступает уголовная ответственность и какие наказания применяются за совершение преступлений.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения капитан полиции Динара Шуриева, в свою очередь, напомнила ребятам правила поведения вблизи проезжей части, призвала использовать светоотражающие элементы в темное время суток и предостерегла от управления мототехникой без водительского удостоверения.

В Волжском районе ребята встретились с начальником Госавтоинспекции Отдела МВД России по Волжскому району подполковником полиции Дмитрием Баландовым.

В ходе мероприятия Дмитрий Николаевич подробно рассказал детям о важности соблюдения Правил дорожного движения, объяснил основы безопасного поведения на дороге и ответил на многочисленные вопросы участников встречи.

В завершение бесед сотрудники полиции пожелали ребятам веселого и безопасного отдыха.