Главные новости:
Разработан проект на расчистку II этапа озерного комплекса.
В Самаре завершилась расчистка озёр Старицы Дубовый Ерик
В МЧС подчеркнули, что подобные случаи происходят нередко.
Тучный россиянин застрял в ванне на пять дней
На площадках выставки пройдут более 350 лекций, сессий, семинаров и мастер-классов. В создании программы принимают участие более 700 экспертов.
«ПИР Экспо 2025»: самарский бизнес представил коллективный стенд на Международной выставке 
Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, сплочённость и волю к победе.
Сотрудники полиции региона приняли участие в соревнованиях по мини-футболу
Автопарк Новокуйбышевской центральной городской больницы пополнился 4 автомобилями Lada Granta.
В больнице Новокуйбышевска на новых автомобилях совершено более 8 тысяч выездов за 8 месяцев
4 ноября почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.
Почтовые отделения региона изменят график работы в День народного единства
На данный момент с использованием данного оборудования проведено более 600 диагностических исследований.
В самарской поликлинике №13 специалисты проводят обследования на новом рентген - аппарате
В случае обильного таяния снега городские службы задействуют технику для откачки талых вод, в том числе три новые машины.
В Самаре проверили готовность спецтехники к своевременной уборке снега
Сотрудники полиции региона приняли участие в соревнованиях по мини-футболу

29 октября 2025 15:28
77
Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, сплочённость и волю к победе.

В физкультурно-спортивном комплексе города Нефтегорска состоялся зональный этап соревнований по мини-футболу среди команд территориальных органов МВД России по Самарской области.

В ходе мероприятия на футбольной площадке встретились сотрудники полиции из Нефтегорского, Приволжского, Большечерниговского, Большеглушицкого, Пестравского и Красноармейского районов.

Открыл спортивное мероприятие начальник Межмуниципального отдела МВД России «Нефтегорский» полковник полиции Сергей Чагаев. Сергей Валерьевич поприветствовал участников, пожелал им честной игры, спортивного азарта и успехов.

Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, сплочённость и волю к победе. Игроки, не раз встречавшиеся на различных спортивных площадках, хорошо знали тактику своих коллег, что сделало каждое противостояние особенно интересным.

По результатам спортивного состязания призовые места распределились следующим образом:

1 место – Межмуниципальный отдел МВД России «Нефтегорский»;

2 место – Отдел МВД по Приволжскому району;

3 место – Отдел МВД по Большечерниговскому району.

Победитель – команда Межмуниципального отдела МВД России «Нефтегорский» продолжит борьбу и поборется за звание сильнейшей в следующем этапе соревнований, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

