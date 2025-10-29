Сотрудники полиции региона приняли участие в соревнованиях по мини-футболу

В физкультурно-спортивном комплексе города Нефтегорска состоялся зональный этап соревнований по мини-футболу среди команд территориальных органов МВД России по Самарской области.
В ходе мероприятия на футбольной площадке встретились сотрудники полиции из Нефтегорского, Приволжского, Большечерниговского, Большеглушицкого, Пестравского и Красноармейского районов.
Открыл спортивное мероприятие начальник Межмуниципального отдела МВД России «Нефтегорский» полковник полиции Сергей Чагаев. Сергей Валерьевич поприветствовал участников, пожелал им честной игры, спортивного азарта и успехов.
Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, сплочённость и волю к победе. Игроки, не раз встречавшиеся на различных спортивных площадках, хорошо знали тактику своих коллег, что сделало каждое противостояние особенно интересным.
По результатам спортивного состязания призовые места распределились следующим образом:
1 место – Межмуниципальный отдел МВД России «Нефтегорский»;
2 место – Отдел МВД по Приволжскому району;
3 место – Отдел МВД по Большечерниговскому району.
Победитель – команда Межмуниципального отдела МВД России «Нефтегорский» продолжит борьбу и поборется за звание сильнейшей в следующем этапе соревнований, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото: пресс-служба ГУ МВД СО