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Сотрудники полиции и общественники ГУ МВД СО встретились с представителями финансово-кредитных организаций

17 февраля 2023 15:23
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Цель мероприятия – повышение взаимодействия заинтересованных ведомств в рамках профилактики преступлений, связанных с использованием IT-технологий.

В ГУ МВД России по Самарской области прошла рабочая встреча руководителей и сотрудников областного главка полиции с представителями финансово-кредитных организаций, на которой обсудили вопросы взаимодействия в рамках профилактики преступлений, связанных с использованием IT-технологий.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области – начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Алексей Зеленов, заместитель начальника полиции областного главка полковник полиции Александр Бибишев, врио начальника Управления уголовного розыска подполковник полиции Владимир Корнеев, заместитель председателя Общественного совета при областном главке полиции Алексей Бородин, представитель регионального Общественного совета, руководитель «Ассоциации цифровой безопасности» Иван Андрианов и сотрудники финансово-кредитных организаций.

В ходе встречи сотрудники полиции, общественники и представители банковской сферы в формате диалога обсудили ряд технических и практических вопросов, касающихся совместной работы. Присутствующие высказали предложения, каким образом можно усилить профилактическую работу с населением, как наиболее оперативно реагировать на факты мошенничества, а также наладить более тесные контакты ведомств для обмена информацией, которая может содействовать предотвращению и раскрытию преступлений, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

 

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