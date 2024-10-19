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Сотрудники отдела криминалистики СУ СО сегодня принимают  поздравления с Днем образования криминалистической службы

19 октября 2024 15:01
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Основой упор отделом криминалистики делается на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений.

В отделе криминалистики следственного управления по Самарской области состоят на службе наиболее опытные сотрудники, имеющие большой стаж следственной работы. В настоящее время отдел состоит из 17-ти сотрудников: руководитель отдела, два заместителя, следователи-криминалисты и специалисты-полиграфологи.

Основой упор отделом криминалистики делается на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Раскрываемость по указанным категориям преступлений в Самарской области остается на высоком уровне.

Остаются хорошими показатели расследования преступлений прошлых лет. В текущем году окончено 77 преступлений (АППГ – 76). Из них - 58 завершены направлением в суд для рассмотрения по существу, из которых 6 - убийств, 13 - против половой неприкосновенности граждан. В этом году следователи – криминалисты осуществили 174 выезда на осмотр места происшествия, с целью оказания практической помощи следователям, а с применением криминалистической техники раскрыто 285 тяжких и особо тяжких преступлений.

Приоритетными и актуальными направлениями деятельности сотрудников отдела криминалистики являются организация работы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе преступлений прошлых лет, осуществление выездов на места происшествий для оказания практической помощи следователям. Следователи-криминалисты с момента выезда на место происшествия работают вместе со следователями практически по каждому уголовному делу, поэтому слаженность действий и грамотное владение современной криминалистической техникой имеют огромное значение для оперативного и качественного расследования уголовных дел.

Следователи – криминалисты на постоянной основе проводят учебно-практические занятия с молодыми следователями и учащимися учебных заведений. Практические занятия позволяют приобрести профессиональные навыки, оперативно организовать работу, использовать максимальное количество современной криминалистической техники, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

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