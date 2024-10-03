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Сотрудники областной Госавтоинспекции приняли участие в брифинге, посвященном изменениям в правилах установки камер на дорогах

3 октября 2024 10:00
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Сотрудники областной Госавтоинспекции приняли участие в брифинге, посвященном изменениям в правилах установки камер на дорогах

Сотрудники областной Госавтоинспекции рассказали о том, как камеры фиксации нарушений помогают контролировать ситуацию на дорогах и предотвращать аварии.

 

В пресс-центре «Самарского областного вещательного агентства» прошёл брифинг, посвящённый теме изменения в правилах установки камер фиксации нарушений ПДД РФ, вступившим в силу 1 сентября 2024 года.

В мероприятии приняли участие врио начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Игорь Бобров и начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Александр Башковатов.

На мероприятии обсуждались новые требования к установке камер на дорогах региона. Полицейские отметили, что изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения и снижение количества нарушений правил дорожного движения, а также о том, как новые правила установки камер повлияют на безопасность дорожного движения и права граждан.

Игорь Бобров в своем выступлении отметил: «Камеры фиксации нарушений помогают контролировать ситуацию на дорогах и предотвращать аварии».

Также полковник полиции подчеркнул, что установка камер должна осуществляться в соответствии с новыми правилами, чтобы не нарушать права граждан.

Александр Башковатов, в свою очередь, рассказал о работе центра автоматической фиксации административных правонарушений и отметил, что Центр занимается обработкой данных с камер и вынесением постановлений о нарушениях.

В ходе брифинга сотрудники Госавтоинспекции дали ответы на интересующие вопросы по данной теме и призвали всех участников дорожного движения быть крайне внимательными и осторожными на дорогах.

Теги: БДД

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