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Сотрудники МЧС СО провели учебную эвакуацию в пришкольном лагере Сызрани

11 июня 2024 17:41
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Проводимые тренировки по эвакуации позволяют проверить готовность объекта летнего отдыха и персонала к действиям в случае возникновения пожара.

В начале каждой смены в детских оздоровительных лагерях инспекторами пожарного надзора Сызрани, Октябрьска и м.р. Сызранский, Шигонский совместно с сотрудниками 7 пожарно-спасательного отряда проводятся практические тренировки по эвакуации и противопожарный инструктаж. Недавно учения прошли в детском оздоровительном лагере «Отдых».

По сигналу «тревога» ребята, под руководством педагогов, организованно покинули корпуса и построились на безопасном расстоянии так, как сделали бы это в случае настоящего возгорания. Незамедлительно персонал лагеря сообщил в пожарную охрану об условном пожаре в одном из помещений. Педагоги провели перекличку, все ученики эвакуировались за положенное нормативное время.

«Персонал детского лагеря на практике продемонстрировал правильный алгоритм действий при возникновении пожара. Все дети, отдыхающие в пришкольном лагере, были организованно и оперативно эвакуированы из здания согласно инструкции», - отметила старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский Екатерина Киреева.

В завершение тренировки государственный инспектор проинформировала присутствовавших о складывающейся обстановке с пожарами на территории района и их причинах, а также необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Проводимые тренировки по эвакуации позволяют проверить готовность объекта летнего отдыха и персонала к действиям в случае возникновения пожара и способствуют формированию у детей знаний правил пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Сызрань

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