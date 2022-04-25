Сотрудники МЧС России приняли участие в обеспечении безопасности празднования Пасхи

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В ночь с 23 на 24 апреля в 299 православных храмах и церквях Самарской области проводились пасхальные богослужения, посвящённые празднованию Воскресения Христова.

Пожаров и чрезвычайных ситуаций во время мероприятий не произошло.

Для обеспечения безопасности в период проведения праздничных мероприятий было организовано дежурство 432 человек, в том числе от МЧС России и областной противопожарной службы 166 человек и 11 единиц техники.

Сотрудники МЧС России контролировали противопожарный режим: состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения.

Накануне праздника сотрудниками надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области был проведен комплекс мероприятий, направленный на повышение уровня противопожарной защиты объектов, задействованных в проведении мероприятий.