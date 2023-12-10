Сотрудники МЧС предупреждают школьников региона об опасности выхода на лед

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Инспекторами государственной инспекции по маломерным судам уделяется особое внимание профилактике происшествий на водных объектах с участием детей в зимний период. С этой целью они посещают образовательные учреждения, где проводят с учащимися занятия по вопросам безопасного поведения на водоемах в период ледостава.

Выход на лед водоемов в период его становления всегда связан с риском для жизни. Об опасностях, которые подстерегают тех, кто любит прогуляться по неокрепшему льду сотрудники МЧС рассказали на днях школьникам из Октябрьска и Сызрани.

Специалисты напомнили учащимся, что выходить на ледовую гладь в период становления льда опасно для жизни, не говоря уже о катании на коньках или лыжах, рассказали о действиях, которые необходимо предпринять в случае если они станут очевидцами происшествия, об основных способах самоспасения и правилах оказания первой помощи утопающему.

В завершение урока инспекторы ГИМС еще раз предостерегли ребят от выхода на реки, озера и пруды, и игр на льду водоемов. Для закрепления полученной информации раздали ребятам памятки.