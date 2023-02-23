Сотрудники ГУ МЧС СО в День защитника Отечества возложили цветы к Вечному огню

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Сегодня на площади Славы в Самаре состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню, посвящённая Дню защитника Отечества.

В мероприятии приняли участие сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области под руководством начальника Главного управления генерал-майора внутренней службы Олега Бойко.

День защитника Отечества является одним из самых значимых праздников в нашей стране.

В этот день мы чтим память воинов, сражавшихся за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, и отдаем дань глубокого уважения всем тем, кто служил и продолжает служить ей сейчас, отстаивает суверенитет и национальные интересы нашей страны, продолжает доблестные традиции своих дедов и прадедов.

Фото: ГУ МЧС СО