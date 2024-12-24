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Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний»

24 декабря 2024 15:10
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Дед Мороз и Снегурочка из чрезвычайного ведомства исполнили мечту 10-летнего Матвея из Самары.

Дед Мороз и Снегурочка из чрезвычайного ведомства исполнили мечту 10-летнего Матвея из Самары.

По словам мамы Матвея, у мальчика музыкальный слух, и для прослушивания музыки в хорошем качестве он мечтал получить в подарок у зимнего волшебника беспроводные наушники.

Сотрудники регионального управления МЧС России, переодевшись в Дедушку Мороза и его внучку, вручили ребенку заветный подарок и набор сладостей.

«Сегодня, в рамках акции «Елка желаний», мы побывали в гостях у юного самарца Матвея и с удовольствием исполнили его желание, подарив наушники, о которых он мечтал. Благодарность и восторг в глазах мальчика стали и для нас настоящим подарком»,- отметил «Дед Мороз» - сотрудник МЧС России Константин Ерохин.

Напомним, что всероссийская акция «Елка желаний» проводится с 2018 года для определенных категорий детей в возрасте от 3 до 17 лет.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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