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Сотрудники госпожнадзора региона продолжают профилактическую работу с населением 
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Сотрудники госпожнадзора региона продолжают профилактическую работу с населением 

13 января 2023 17:14
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Впереди выходные – риск пожаров возрастает.

В период низких температур инспекторы призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Гражданам рассказывают, что хранение горючих материалов в местах общего пользования, захламление путей эвакуации, блокирование дверей эвакуационных выходов и неосторожное обращение с огнем являются типичными нарушениями требований пожарной безопасности в многоквартирных домах и предусматривают административную ответственность в виде штрафа.

Вручают памятки и инструкции о соблюдении мер пожарной безопасности в также и в частном секторе.

Сейчас вероятность возникновения пожаров от обогревательных приборов сильно возрастает! А сопутствующими факторами тяжелых последствий пожаров являются невнимательность и потеря бдительности взрослыми.

Профилактические обходы, безусловно, приносят свою пользу, уверены сотрудники МЧС. После визита инспекторов хозяева начинают задумываться о своей безопасности, и, возможно, в будущем не совершат поступка, влекущего за собой пожар.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает!

Нельзя эксплуатировать печи при наличии прогаров и повреждений. Не стоит использовать нестандартные, самодельные электронагревательные приборы и удлинители для их питания, не оставлять без присмотра печи и включенные обогреватели, и тем более не доверять детям следить за ними. Не оставляйте детей без присмотра и дома одних.

Ни в коем случае нельзя размещать обогреватели рядом с горючими материалами, не допускается использовать их для сушки вещей. Кроме того, необходимо помнить: если от розетки исходит легкий треск, надо отключить от нее электроприбор и вызвать мастера для устранения неисправности. При срабатывании автоматического выключателя, обесточивающего вашу электросеть, не следует его включать заново, необходимо найти причину.

Особое внимание хотелось бы обратить на эксплуатацию газовых баллонов - их нельзя хранить дома и на балконах. Помните - если полностью заправленный баллон с мороза перенести в тепло, газ расширится и неисправный сосуд может взорваться.

Только соблюдение правил пожарной безопасности, бдительность и осторожность помогут сохранить ваше жилье от пожаров и, самое главное, жизни ваших родных и близких.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  ГУ МВД СО   

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