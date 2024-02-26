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Сотрудники Госавтоинспекции Волжского района провели опрос анкетирование среди водителей

26 февраля 2024 16:04
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Анкетирование является важным инструментом для сбора мнений и данных от участников дорожного движения, что позволяет выявить проблемы и развивать меры по улучшению дорожной обстановки.

Сотрудники Госавтоинспекции Волжского района провели опрос анкетирование среди водителей в рамках широкомасштабного профилактического мероприятия «Важные мысли на дороге» по дорожно-транспортной безопасности.

Анкетирование является важным инструментом для сбора мнений и данных от участников дорожного движения, что позволяет выявить проблемы и развивать меры по улучшению дорожной обстановки.

Автоинспекция продолжит проведение подобных акций для повышения осведомленности и ответственности участников дорожного движения. В ходе мероприятия участникам опроса были вручены информационные памятки направленные на проблематику возникновения ДТП на территории м.р. Волжский, сообщает пресс-служба ГИБДД Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГИБДД Самарской области

Теги: ГИБДД Самара

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