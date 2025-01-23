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Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы со школьниками

23 января 2025 10:24
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Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы со школьниками

Мероприятия проводились с целью сокращения дорожно-транспортных происшествий.

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области на постоянной основе поводят профилактические мероприятия, направленные на сокращение дорожно-транспортных происшествий.

Так, в Клявлинском районе, Госавтоинспекторы провели «Краш-курс» для старшеклассников, направленный на формирование у учащихся четкого осознания личной ответственности за действия, совершаемые на дороге и важности соблюдения Правил дорожного движения.

Мероприятие началось с просмотра видеоролика «Жизнь без ДТП», после которого врио начальника отделения Госавтоинспекции капитан полиции Александр Дубников довел до учащихся информацию о состоянии аварийности на территории района и о профилактических мерах по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

В ходе демонстрации видеоролика, учащимся объяснили, какие основные ошибки совершают водители и пешеходы на дороге.

В Шенталинском районе, инспектор дорожно-патрульной службы лейтенант полиции Андрей Чернов посетил учеников местной школы.

В ходе беседы сотрудник полиции рассказал ребятам о необходимости ношения световозвращающих элементов на верхней одежде и рюкзаках в тёмное время суток, а также в условиях ограниченной видимости.

Лейтенант полиции объяснил ребятам, какие меры личной безопасности необходимо соблюдать при катании на санках, тюбингах и ледянках.

В свою очередь, инспекторы отделения по исполнению административного законодательства напомнили школьникам о дорожных ловушках, а также обратили внимание ребят на то, что нужно быть внимательными в дворовых территориях, особенно в зимний период.

В завершение мероприятий школьники поблагодарили сотрудников полиции за интересное и полезное мероприятие и пообещали быть предельно внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

Теги: БДД

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