Сотрудники ГИБДД в предстоящие выходные дни проведут масштабные рейдовые мероприятия в регионе

112

Сотрудники ГИБДД в предстоящие выходные дни проведут масштабные рейдовые мероприятия, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.

Особое внимание дорожных полицейских будет уделено выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

Широкомасштабные рейдовые мероприятия проходят преимущественно в предвыходные и выходные дни. С данной целью плотность нарядов ДПС максимально увеличена, в рейдах принимают участие руководители территориальных отделов ГИБДД и личный состав.

Управление ГИБДД Самарской области призывает автомобилистов не допускать нарушений Правил дорожного движения. Управлять автомобилем в состоянии опьянения категорически запрещено! Не ставьте под угрозу безопасность как свою, так и окружающих.

Фото: ГИБДД Самарской области