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Сотрудники ГИБДД в предстоящие выходные дни проведут масштабные рейдовые мероприятия в регионе

28 мая 2021 18:47
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Особое внимание автоинспекторов направлено на выявление и исключение из участия в дорожном движении нетрезвых водителей.

Сотрудники ГИБДД в предстоящие выходные дни проведут масштабные рейдовые мероприятия, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.

Особое внимание дорожных полицейских будет уделено выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. 

Широкомасштабные рейдовые мероприятия проходят преимущественно в предвыходные и выходные дни. С данной целью плотность нарядов ДПС максимально увеличена, в рейдах принимают участие руководители территориальных отделов ГИБДД и личный состав.

Управление ГИБДД Самарской области призывает автомобилистов не допускать нарушений Правил дорожного движения. Управлять автомобилем в состоянии опьянения категорически запрещено! Не ставьте под угрозу безопасность как свою, так и окружающих.

 

Фото:  ГИБДД Самарской области

Теги: ГИБДД СО рейд

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