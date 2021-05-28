Сотрудники ГИБДД в предстоящие выходные дни проведут масштабные рейдовые мероприятия в регионе

Сотрудники ГИБДД в предстоящие выходные дни проведут масштабные рейдовые мероприятия, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.
Особое внимание дорожных полицейских будет уделено выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.
Широкомасштабные рейдовые мероприятия проходят преимущественно в предвыходные и выходные дни. С данной целью плотность нарядов ДПС максимально увеличена, в рейдах принимают участие руководители территориальных отделов ГИБДД и личный состав.
Управление ГИБДД Самарской области призывает автомобилистов не допускать нарушений Правил дорожного движения. Управлять автомобилем в состоянии опьянения категорически запрещено! Не ставьте под угрозу безопасность как свою, так и окружающих.
Фото: ГИБДД Самарской области