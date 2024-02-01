Сотрудники ГИБДД в Большечерниговском районе проводят профилактические беседы с водителями

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Напоминают водителям о недопустимости вождения в состоянии опьянения, выезда на полосу встречного движения, рекомендует соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди идущего транспорта, рассказывают водителям о последствиях нарушений Правил дорожного движения, что превышение скорости влечёт риск возникновения ДТП и почему опасен обгон.

Во время бесед госавтоинспекторы объясняли автомобилистам, что детское удерживающее устройство должно быть правильно подобрано с учетом роста и веста ребенка, надежно зафиксировано в автомобиле, а ребенок в нем пристегнут.

Особое внимание водителей обращают на изменения погодных условий, ведь в этот период года часто происходят резкие температурные колебания с осадками в виде дождя или снега, поэтому проезжая часть дороги в большинстве случаев влажная или на дороге гололедица.



Всем участникам акции вручали листовки с тезисами по соблюдению правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГИБДД СО.

Фото: пресс-служба ГИБДД СО