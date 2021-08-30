Сотрудники ГИБДД СО провели масштабные рейдовые мероприятия

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В предвыходные и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции работали в усиленном режиме.

Приоритетной целью являлось выявление автомобилистов, севших за руль в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Концентрация нарядов ДПС в выходные дни была увеличена до максимума.

В ходе рейдов на дорогах области сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2800 различных правонарушений в области дорожного движения, среди которых 70 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Широкомасштабные рейдовые мероприятия будут продолжены.

Фото: ГУ МВД СО