Сотрудники ГИБДД СО провели масштабные рейдовые мероприятия

В предвыходные и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции работали в усиленном режиме.
Приоритетной целью являлось выявление автомобилистов, севших за руль в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
Концентрация нарядов ДПС в выходные дни была увеличена до максимума.
В ходе рейдов на дорогах области сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2800 различных правонарушений в области дорожного движения, среди которых 70 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения.
Широкомасштабные рейдовые мероприятия будут продолжены.
Фото: ГУ МВД СО