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Сотрудники ГИБДД СО провели масштабные рейдовые мероприятия

30 августа 2021 14:15
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Приоритетной целью являлось выявление автомобилистов, севших за руль в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

В предвыходные и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции работали в усиленном режиме.

Приоритетной целью являлось выявление автомобилистов, севших за руль в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Концентрация нарядов ДПС в выходные дни была увеличена до максимума. 

В ходе рейдов на дорогах области сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2800 различных правонарушений в области дорожного движения, среди которых 70 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Широкомасштабные рейдовые мероприятия будут продолжены.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

Теги: ГИБДД СО рейды

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