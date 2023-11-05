 Сотрудники ГИБДД СО помогли  людям, замерзающим в сломанном на дороге пассажирском автобусе

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29 октября, утром, из дежурной части Волжского района экипажу ДПС в составе капитана полиции Ильдара Туктарова и лейтенанта полиции Игоря Елисова была передана информация о том, что на 25-м километре автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на обочине, стоит сломанный пассажирский автобус с людьми.

Прибывшие на место сотрудники ДПС выяснили: во время движения у междугородного автобуса возникла техническая неисправность, сломался генератор, а в последующем разрядились два аккумулятора. Помимо водителя в автобусе находилось около 27 пассажиров. На улице температура воздуха составляла - 6 градусов и был дождь, а в салоне автобуса в этом время было холодно, поскольку там отключилась система отопления.



Капитан полиции Ильдар Тактаров с напарником Игорем Елисовым принялись первым делом пересаживать замёрзших женщин и детей в количестве 16 человек в попутный маршрутный транспорт для размещения их в ближайшем придорожном кафе, где можно было в тепле дождаться подменного автобуса. Разряженные аккумуляторы сотрудники Госавтоинспекции помогли отвезти на СТО пгт. Алексеевка в Кинельском районе для ремонта, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО