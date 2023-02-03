Сотрудники ГИБДД СО окажут помощь участникам дорожного движения в сложных погодных условиях

151

Госавтоинспекция предупреждает о дополнительных опасностях, связанных с ухудшением погодных условий.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

В сложных погодных условиях инспекторы дорожно-патрульной службы ориентированы на оказание содействия участникам дорожного движения, особенно на загородных трассах. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГИБДД.

Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, строго выполнять предписания дорожных знаков и разметки, а также избегать резких маневров.

Работы по очистке проезжей части и обработке противогололёдными материалами производятся в круглосуточном режиме.

Фото: ГИБДД СО