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Сотрудники ГИБДД СО окажут помощь участникам дорожного движения в сложных погодных условиях

3 февраля 2023 15:26
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Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГИБДД.

Госавтоинспекция предупреждает о дополнительных опасностях, связанных с ухудшением погодных условий.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

В сложных погодных условиях инспекторы дорожно-патрульной службы ориентированы на оказание содействия участникам дорожного движения, особенно на загородных трассах. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГИБДД.

Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, строго выполнять предписания дорожных знаков и разметки, а также избегать резких маневров.

Работы по очистке проезжей части и обработке противогололёдными материалами производятся в круглосуточном режиме.

 

Фото:   ГИБДД СО

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