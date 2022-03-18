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Сотрудники ГИБДД по всей Самарской области примут участие в родительских форумах по ПДД

18 марта 2022 13:51
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Сотрудники ГИБДД по всей Самарской области примут участие в родительских форумах по ПДД

Мероприятия инициированы Управлением ГИБДД Самарской области и пройдут с 18 по 25 марта текущего года.

В преддверии весенних школьных каникул, в период с 18 по 25 марта 2022 года, всеми территориальными подразделениями Госавтоинспекции проводится «Родительский форум по ПДД». Региональное управление ГИБДД инициировало проведение мероприятия на всей территории губернии в  целях предупреждения ДТП с участием детей  и  привития им навыков безопасного поведения на дорогах. 

В рамках форума сотрудники ГИБДД проведут встречи с родителями, как в рамках школьных собраний, так и на улично-дорожной сети. В ходе проведения бесед будут рассмотрены основные вопросы, касающиеся детского дорожно-транспортного травматизма. Родителям расскажут об основных ошибках, допускаемых юными и взрослыми участниками дорожного движения, а также о недопустимости нарушений ПДД, подавая отрицательный пример детям. 

Инспекторы напомнят родителям о том, насколько юные участники движения нуждаются в их заботе и внимании, в особенности, когда дело касается дорожной безопасности. Таким образом, полицейские донесут до взрослых, что им обязательно нужно выделять время и проводить со своими детьми разъяснительные беседы по правилам поведения на дороге. Подобные родительские форумы значительно повысят внимание родителей к вопросу обучения дорожной грамотности. 

Теги: БДД

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