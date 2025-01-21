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Сотрудники ГАИ Тольятти размещают в детских поликлиниках города информацию для родителей о необходимости соблюдения ПДД

21 января 2025 17:08
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Посетители поликлиник и медицинский персонал выражают благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за их заботу о детях.

Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти размещают в детских поликлиниках города информационные материалы для родителей, призванные напомнить о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

По итогам прошлого года на территории Тольятти пострадали 118 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Из них 36 подростков получили травмы по собственной неосторожности, при этом более половины пострадавших являлись пешеходами. В качестве пассажиров травмы получили 44 ребёнка.

С целью снижения числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей сотрудники Госавтоинспекции размещают на информационных стендах поликлиник специально подготовленные материалы о правилах безопасной перевозки детей в автомобиле. Родителям разъясняют важность использования детских удерживающих устройств, подчёркивая, что дети-пассажиры являются одной из самых уязвимых категорий участников дорожного движения, безопасность которых полностью зависит от взрослых. Также внимание уделяется правилам безопасности для пользователей средств индивидуальной мобильности.

Посетители поликлиник и медицинский персонал выражают благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за их заботу о детях и уверены, что такие профилактические мероприятия вносят значительный вклад в сокращение числа дорожно-транспортных происшествий.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Тольятти

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