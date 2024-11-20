Сотрудники ГАИ СО в честь Всемирного дня ребенка провели профилактическую акцию

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В Волжском районе госавтоинспекторы провели для воспитанников детского сада профилактическое мероприятие, посвященное Всемирному дню ребенка.

В ходе акции ребята нарисовали картинки, призывающие автолюбителей соблюдать правила дорожного движения.

Инспекторы напомнили мальчишкам и девчонкам о важности безопасного поведения на дорогах, правилах перехода проезжей части, а также о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Полицейские рассказали детям о служебных буднях госавтоинспекторов, показав экипировку сотрудников: свисток, жезл и специальную форменную одежду.

Настоящим сюрпризом для юных участников акции стал патрульный автомобиль ДПС, сотрудники полиции продемонстрировали ребятам специальные звуковые и световые устройства, которыми оборудована служебная машина.

Ребята с большим интересом попробовали себя в роли дорожных инспекторов, обратившись через громкоговорящее устройство к водителям с призывом о соблюдении ПДД.

В завершение встречи дети поблагодарили полицейских за полезное и познавательное мероприятие, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО