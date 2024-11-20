Сотрудники ГАИ СО в честь Всемирного дня ребенка провели профилактическую акцию

В Волжском районе госавтоинспекторы провели для воспитанников детского сада профилактическое мероприятие, посвященное Всемирному дню ребенка.
В ходе акции ребята нарисовали картинки, призывающие автолюбителей соблюдать правила дорожного движения.
Инспекторы напомнили мальчишкам и девчонкам о важности безопасного поведения на дорогах, правилах перехода проезжей части, а также о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
Полицейские рассказали детям о служебных буднях госавтоинспекторов, показав экипировку сотрудников: свисток, жезл и специальную форменную одежду.
Настоящим сюрпризом для юных участников акции стал патрульный автомобиль ДПС, сотрудники полиции продемонстрировали ребятам специальные звуковые и световые устройства, которыми оборудована служебная машина.
Ребята с большим интересом попробовали себя в роли дорожных инспекторов, обратившись через громкоговорящее устройство к водителям с призывом о соблюдении ПДД.
В завершение встречи дети поблагодарили полицейских за полезное и познавательное мероприятие, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото: пресс-служба ГУ МВД СО