В следующем туре 4 октября тольяттинская команда примет в Самаре петербургский "Зенит".
"Ахмат" обыграл "Акрон" в домашнем матче РПЛ - 3:0
В этом году в Самарской области открыто 5 новых модельных библиотек.
Ирина Калягина приняла участие в открытии двух модельных библиотек в регионе
На этот раз госавтоинспекторы провели занятие для ребят, учащихся в одной из школ города Самары.
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
По итогам проверки каких-либо нарушений и замечаний не выявлено.
Представитель Общественного совета ГУ МВД СО проверил работу Отдела полиции Отрадного
В рамках реализации федерального партпроекта «Единой России» «Выбор сильных» на базе «СШОР №11» состоялся фестиваль единоборств.
«Выбор сильных»: фестиваль, где чествуют героев ковра и их наставников
В Великобритании и США зафиксировали нашествие крыс
В Великобритании и США зафиксировали нашествие крыс
Сотрудники Центра ГИМС регионального управления МЧС России впервые участвовали в чемпионате и, несмотря на конкуренцию с более опытными соперниками, завоевали серебро на всероссийских соревнованиях!
Команда ГИМС СО заняла 2 место на XVIII Всероссийском чемпионате по водно-моторным соревнованиям
В сельских домах культуры открываются современные творческие локации, рассчитанные в первую очередь на молодежь.
«Пространство смыслов и возможностей»: в регионе продолжается работа по созданию творческих мини-кластеров
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей

27 сентября 2025 17:36
96
На этот раз госавтоинспекторы провели занятие для ребят, учащихся в одной из школ города Самары.

Масштабная общероссийская социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ», реализуемая Госавтоинспекцией МВД России, с началом учебного года вступила во второй этап. Консультанты федерального проекта с различных площадок областного центра, где они разворачивали интерактивные площадки летом, переместились в детские сады, школы, колледжи и вузы.

На этот раз госавтоинспекторы провели занятие для ребят, учащихся в одной из школ города Самары, в котором принял участие руководитель региональной Госавтоинспекции Самарского региона полковник полиции Игорь Бобров. Игорь Александрович отметил профессиональную работу артистов, которые в игровой форме напоминали детям о Правилах дорожного движения, акцентировав внимание на том, что пешеход является наиболее опасным участником дорожного движения. В регионе идет большая работа по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних, однако тема не перестает быть актуальной, потому Госавтоинспекция полностью поддерживает данный проект.

Совместно с детьми консультанты-артисты разыграли спектакль о правилах перехода по нерегулируемым и регулируемым пешеходным переходам. В завершении обучающих мероприятий каждый участник получил ценные для безопасности на дороге подарки — брелоки и шнурки со световозвращающими элементами, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Мероприятия Самара

