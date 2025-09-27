Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей

96

Масштабная общероссийская социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ», реализуемая Госавтоинспекцией МВД России, с началом учебного года вступила во второй этап. Консультанты федерального проекта с различных площадок областного центра, где они разворачивали интерактивные площадки летом, переместились в детские сады, школы, колледжи и вузы.

На этот раз госавтоинспекторы провели занятие для ребят, учащихся в одной из школ города Самары, в котором принял участие руководитель региональной Госавтоинспекции Самарского региона полковник полиции Игорь Бобров. Игорь Александрович отметил профессиональную работу артистов, которые в игровой форме напоминали детям о Правилах дорожного движения, акцентировав внимание на том, что пешеход является наиболее опасным участником дорожного движения. В регионе идет большая работа по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних, однако тема не перестает быть актуальной, потому Госавтоинспекция полностью поддерживает данный проект.

Совместно с детьми консультанты-артисты разыграли спектакль о правилах перехода по нерегулируемым и регулируемым пешеходным переходам. В завершении обучающих мероприятий каждый участник получил ценные для безопасности на дороге подарки — брелоки и шнурки со световозвращающими элементами, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО