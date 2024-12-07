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Сотрудники ГАИ СО провели профилактический рейд "Автобус"

7 декабря 2024 17:09
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В ходе проверки инспекторы обратили особое внимание на соответствие конструкции, технического состояния и оснащённости автобусов установленным требованиям.

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области регулярно проводят мероприятия, направленные на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Так, в Кинельском районе, госавтоинспекторы провели профилактический рейд "Автобус", направленный на предупреждение и пресечение нарушений требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией школьных автобусов и перевозкой пассажиров.

В ходе проверки инспекторы обратили особое внимание на соответствие конструкции, технического состояния и оснащённости автобусов установленным требованиям.

Полицейские проверили работу систем безопасности, наличие и исправность тахографов, сроки калибровки и наличие действующих карт водителя, оснащённость автобусов медицинскими аптечками, огнетушителями, знаками аварийной остановки, опознавательными знаками и проблесковыми маячками.

Кроме того, госавтоинспекторы рассказали юным участникам дорожного движения о правилах поведения в салоне автобуса, отметив важность применения ремней безопасности, напомнили, как правильно садиться в транспорт, высаживаться и обходить его после выхода и напомнили правила перехода проезжей части.

В завершение мероприятия сотрудники полиции провели разъяснительную беседу с водителями автобусов и призвав их быть предельно внимательными при движении, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

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