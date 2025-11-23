Сотрудники ГАИ СО провели профилактические мероприятия с водителями и пешеходами

127

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области проводят мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения.

Так, в Елховском районе прошли встречи, организованные сотрудниками полиции и движением «Волонтёры Победы» при активном участии Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Организаторы мероприятий вблизи образовательных учреждений разъясняли водителям и пешеходам важность использования световозвращающих элементов в тёмное время суток.

Участникам встреч раздали светоотражающие брелоки и наклейки, объяснив, как правильно размещать такие элементы на одежде и школьных рюкзаках.

Особое внимание уделялось безопасности детей‑пешеходов: их родителям подробно рассказывали, каким образом максимально обезопасить ребёнка при передвижении по неосвещённым участкам дорог.

Кроме того, водителям подробно разъясняли требования ПДД относительно перевозки несовершеннолетних, призвав использовать ремни безопасности и специальные удерживающие устройства, а также проинформировали об административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.

Участникам дорожного движения напомнили о необходимости повышенной бдительности при движении вблизи общеобразовательных учреждений. Водителям настоятельно рекомендовали проявлять особую осторожность у школ и детских садов, снижая скорость в зонах возможного появления детей.

В завершение мероприятий участникам раздали информационные памятки и призвали строго соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.