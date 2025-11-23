Я нашел ошибку
Главные новости:
 Артур Чубаркин,полярник, почетный член Русского географического общества, заслуженный путешественник России. Вместе с экспедицией он искал снежного человека на Памире и установил флаг Самарской области на Северном Полюсе.
В Самарской областной библиотеки для слепых состоится встреча с Артуром Чубаркиным
Организаторы мероприятий вблизи образовательных учреждений разъясняли водителям и пешеходам важность использования световозвращающих элементов в тёмное время суток.
Сотрудники ГАИ СО провели профилактические мероприятия с водителями и пешеходами
А Ирина Рогозина, взявшая бронзу на ЧМ, стала серебряным призером чемпионата Европы в категории до 49 кг.
Рафаиль Аюкаев из Самарской области выиграл чемпионат Европы по тхэквондо
Выбор суслика в качестве символа технопарка неслучаен: эти степные зверьки – коренные жители того места, где сегодня располагается «Жигулёвская долина».
Знакомьтесь, Бжик: в Сколково представили маскота технопарка «Жигулёвская долина»
Он погиб в ДТП вечером 21 ноября в Волжском районе у села Дубовый Умет. Там столкнулись три автомобиля — KIA Rio, LADA Granta и LADA Priora. 
В Самаре простились с директором металлургического колледжа Николаем Мальцевым
В следующем матче "Крылья Советов" в Набережных Челнах сыграют с "КАМАЗОМ". Игра состоится в четверг, 27 ноября.
"Крылья Советов" дома обыграли "Ростов" - 2:0
В Самаре температура воздуха ночью +2, +4°С, днем прогреется до +8°С. Ветер северо-восточный, юго-восточный 4-11 м/с.
24 ноября в регионе без осадков, местами туман, до +9°С
Масштабное событие объединило представителей казачьих обществ, мастеров народной песни и творческие коллективы со всей России - от Хабаровска до Крыма.
Вокальный ансамбль «Борчане» ДК Борского районного представил наш регион на Всероссийском конкурсе «Казачий круг»
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Сотрудники ГАИ СО провели профилактические мероприятия с водителями и пешеходами

23 ноября 2025 18:54
127
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области проводят мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения.

Так, в Елховском районе прошли встречи, организованные сотрудниками полиции и движением «Волонтёры Победы» при активном участии Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Участникам встреч раздали светоотражающие брелоки и наклейки, объяснив, как правильно размещать такие элементы на одежде и школьных рюкзаках.

Особое внимание уделялось безопасности детей‑пешеходов: их родителям подробно рассказывали, каким образом максимально обезопасить ребёнка при передвижении по неосвещённым участкам дорог.

Кроме того, водителям подробно разъясняли требования ПДД относительно перевозки несовершеннолетних, призвав использовать ремни безопасности и специальные удерживающие устройства, а также проинформировали об административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.

Участникам дорожного движения напомнили о необходимости повышенной бдительности при движении вблизи общеобразовательных учреждений. Водителям настоятельно рекомендовали проявлять особую осторожность у школ и детских садов, снижая скорость в зонах возможного появления детей.

В завершение мероприятий участникам раздали информационные памятки и призвали строго соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

