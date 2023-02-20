Сотрудниками полиции разыскивается 16-летний тольяттинец

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Сотрудниками полиции разыскивается 16-летний житель Тольятти – Кирилл К., который 1 февраля в 7.30 часов ушел из дома 15 по бульвару Татищева Автозаводского района и до настоящего времени его местонахождение не известно.



Сотрудники органов внутренних дел проверяют места возможного нахождения юноши. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемого, полицейские опрашивают знакомых молодого человека, отрабатывают места возможного появления подростка.



Приметы разыскиваемого 2006 года рождения: на вид 18-19 лет, рост 180 – 185 см, среднего телосложения, волосы короткие русые.

Был одет: в куртку черного цвета, спортивные штаны черного цвета с надписями по бакам зеленого цвета, толстовку черного цвета в мелкий белый рисунок, ботинки черного цвета, шапка серого цвета.



Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить по телефону дежурной части отдела полиции по Автозаводскому району 2: 8(8482)93-46–02, 93-46-47, 89997011407, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.



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