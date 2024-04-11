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Сотрудник УФСИН СО принял участие в акции «Все для фронта! Все для победы!»

11 апреля 2024 17:27
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Он считает, что любой вклад в помощь нашим фронтовикам сейчас особенно ценен и важен.

Вся Самарская область активно проводит различные мероприятия по производству и сбору гуманитарной помощи, которая позже отправляется нашим ребятам на фронт в зону СВО. Одним из таких мероприятий стала акция «Все для фронта! Все для победы!».

Каждый день центр молодежных инициатив муниципального района Безенчукский встречает неравнодушных граждан, которые готовы любыми силами помочь нашим защитникам. Волонтерский центр проводит мастер-классы, на которых каждый желающий может научиться, например, плетению сетей. Такой интересный опыт и получил сотрудник УФСИН России по Самарской области Алексей Захаров. Он считает, что любой вклад в помощь нашим фронтовикам сейчас особенно ценен и важен.

— Не мог не принять участие в этой важной акции. Я посетил очень информативный мастер-класс и даже стал специалистом в плетении маскировочной сети методом «галстуки». Рад был внести свой вклад в изготовлении средства, которое укроет технику или наших бойцов на поле боя. Участие в таких патриотических акциях очень важно, поскольку крепкий тыл и всенародная поддержка – залог нашей общей Победы, — отметил Алексей Захаров, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:    пресс-служба УФСИН СО

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