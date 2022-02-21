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Состоялось заседание коллегии УФСИН России по Самарской области

21 февраля 2022 13:57
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Состоялось заседание коллегии УФСИН России по Самарской области

С докладом об итогах работы за 2021 год и планах деятельности УИС на 2022 год выступил начальник УФСИН генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов. Он отметил, что в состав уголовно-исполнительной системы входят 3 следственных изолятора и 16 исправительных учреждений. В подразделениях содержится более 17 600 обвиняемых, подозреваемых и осужденных.

Сейчас немало делается по совершенствованию воспитательной работы с осужденными. Более 1300 из них обучаются в школах. Около 2000 получили рабочие профессии по 32 специальностям в профессиональном училище. 8 получают высшее образование по дистанционной форме. 

Особое внимание уделяется оказанию социальной помощи. Социальные работники УИС ежедневно решают вопросы подготовки осужденных к жизни на свободе, взаимодействуют с представителями органов местного самоуправлени, правоохранительными органами, службами занятости и социальной защиты. Помогают нуждающимся оформить пособия и пенсии. В 2021 году необходимую помощь получили 674 человека. 145 освободившимся помогли устроится на работу.

Большую помощь в проведении мероприятий оказывает Общественный совет при УФСИН. Особо значимыми из них стали мероприятия, связанные с 170-летием Самарской губернии. Это экологические десанты, туристический сплав по реке Сок, фотоконкурс «Мой край родной».

В исправительных учреждениях развивалось производство. Основные направления здесь: изготовление швейных изделий, производство мебели, металлоконструкций, строительных материалов, выращивание и переработка сельскохозяйственной продукции, изготовление моющих средств, выработка и передача теплоэнергоресурсов. В прошлом году изготовлено товарной продукции на 464 миллиона рублей. 

Продолжилась работа по развитию исправительных центров. В ноябре 2021 года создано два участка, функционирующих в режиме исправительного центра. К декабрю 2021 года количество мест осужденных к принудительным работам увеличилось до 245. В 2022 году планируется создать не менее 400 рабочих мест.

Во взаимодействии с ФСБ и ГУ МВД области ведется борьба по пресечению поступления в учреждения УИС Самарской области запрещенных предметов. Так, за попытку передачи задержаны 115 граждан. Многие из них привлечены к административной и уголовной отвтественности. Общая сумма наложенных штрафов составила 325 тысяч рублей.  

В заседании принял участие начальник Управления охраны и конвоирования ФСИН России генерал-майор внутренней службы Шляхов Александр Владимирович. Он выступил с анализом служебной деятельности уголовно-исполнительной деятельности региона. После чего нацелил сотрудников на качественное выполнение служебных задач, повышение профессионального уровня и юридической грамотности.

Что касается задач на 2022 год, то основные среди них – соблюдение законности и прав человека при исполнении наказаний, перекрытие каналов поступления в учреждения запрещенных предметов, реализация мероприятий, посвященных Году культурного наследия народов России, подготовка к инспекторской проверке комиссией ФСИН России. Высказано немало предложений по совершенствованию воспитательной и производственной деятельности, качественного выполнения задач в 2022 году.

В завершении коллегии лучшие учреждения по итогам минувшего года были отмечены дипломами, переходящим кубком и знаменем.

 

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