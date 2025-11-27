Состоялось обсуждение вопросов взаимодействия УФСИН России по Самарской области с религиозными объединениями

УФСИН России по Самарской области совместно с Самарским юридическим институтом ФСИН России провели региональный круглый стол «Межнациональное и межконфессиональное согласие как основа укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Почётным гостем мероприятия стал епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор. Перед началом обсуждения он совершил богослужение в честь святителя Иоанна Златоуста в храме Святого Дмитрия Донского при институте.

В обсуждении приняли участие представители Русской Православной Церкви, Регионального духовного управления мусульман Самарской области, сотрудники УФСИН и курсанты института.

«Только вместе мы сможем находить мудрые и устойчивые решения в сфере межконфессионального взаимодействия», - отметил временно исполняющий обязанности заместителя начальника УФСИН России по Самарской области Алексей Исаев.

В ходе дискуссии участники обсудили вопросы профилактики экстремистских проявлений среди молодёжи, сотрудников и осуждённых, формирование общечеловеческих и традиционных духовно-нравственных ценностей российских граждан, роль духовенства в работе с представителями различных этнических групп, а также организацию мероприятий по религиозному просвещению.