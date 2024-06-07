Состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Самарской области и председателя Самарского областного суда

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В ходе встречи и в соответствии с законодательством Ольга Гальцова представила доклад «О деятельности Уполномоченного по правам человека в Самарской области и соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области в 2023 году».



По результатам социологического исследования, проводимого Уполномоченным с Самарским Университетом, по итогам 2023 года 42% опрошенных граждан считают, что в Самарской области права человека на судебную защиту, в основном соблюдаются.



В прошедшем году поступило 531 обращение по различным вопросам деятельности судов общей юрисдикции, среди них несогласие с судебными решениями, нарушения процессуального законодательства, допущенные судами при рассмотрении уголовных, гражданских и иных дел и материалов.



Особое внимание стороны уделили обоснованности избрания самой строгой меры пресечения – заключение под стражу. Вызывает обеспокоенность длительное содержание под стражей лиц, в отношении которых неоднократно продлевается данная мера пресечения.



Уполномоченным было отмечено сложившееся эффективное взаимодействие как с Самарским областным судом, так и с судебными органами области, позволяющее детально разбираться по существу изложенных в жалобах вопросов и на основе объективного и всестороннего их рассмотрения принимать меры по восстановлению нарушенных прав.



Также были рассмотрены отдельные обращения граждан.



Вадим Кудинов поблагодарил Ольгу Гальцову за сотрудничество, которое продолжается в целях оказания совместного содействия гражданам в реализации их права на судебную защиту.