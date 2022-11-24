Состоялась рабочая встреча членов ОНК СО с начальником УФСИН СО Рамизом Алмазовым

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Состоялась рабочая встреча членов ОНК Самарской области с начальником УФСИН России региона генерал-лейтенантом внутренней службы Рамизом Алмазовым.



Это первая встреча начальника УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенанта внутренней службы Рамиза Алмазова с новым составом Общественной наблюдательной комиссии.



Возглавляет эту общественную структуру Галина Подлужная. Ее заместители Алексей Колесников и Эльнур Гамбаров.

В ходе делового разговора намечены пути дальнейшего сотрудничества и повышения эффективности влияния на состояние правопорядка в исправительных учреждениях. Тем более, уже накоплен солидный положительный опыт взаимодействия с первичным составом ОНК.



Отмечено, что тесное сотрудничество положительно скажется на морально-психологической атмосфере в колониях и СИЗО, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО