Я нашел ошибку
Главные новости:
В ДТП в Кинельском районе погибли трое
В ДТП в Кинельском районе погибли трое
В Самарской области проходит II Межрегиональный фестиваль им. А.Н. Толстого «Время театра»
В Самарской области проходит II Межрегиональный фестиваль им. А.Н. Толстого «Время театра»
почти треть смертей в России приходится на трудоспособный возраст
Почти треть смертей в России приходится на трудоспособный возраст
Спрос на военную ипотеку от Сбербанка в Поволжье вырос на 37%
Спрос на военную ипотеку от Сбербанка в Поволжье вырос на 37%
Состоится Ежегодный турнир "Кубок КВН Губернатора Самарской области"
Состоится Ежегодный турнир "Кубок КВН Губернатора Самарской области"
Дмитрий Азаров встретился с творческими союзами и работниками сферы культуры региона
Дмитрий Азаров встретился с творческими союзами и работниками сферы культуры региона
У тольяттинца изъяли 270 таблеток экстази
У тольяттинца изъяли 270 таблеток экстази
Жительница Самарской области арестована за уклонение от обязательных работ
Жительница Самарской области арестована за уклонение от обязательных работ
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.95
0.1
EUR 86.57
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре готовят открытие выставки «День города: история и традиции»
Сегодня Отрадный отмечает 65-летний юбилей
Игроки "Крыльев" Иван Ломаев и Иван Сергеев спели с болельщиками шлягер "3 сентября" в караоке
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Состоится Ежегодный турнир "Кубок КВН Губернатора Самарской области"

7 сентября 2021 09:59
84
Состоится Ежегодный турнир "Кубок КВН Губернатора Самарской области"

Правительство Самарской области, Министерство образования и науки Самарской области совместно с движением «Самарский̆ КВН» организуют и проводят ежегодный турнир «Кубок КВН Губернатора Самарской области». Уже на протяжении 7 лет в Самаре заложена отличная традиция для молодёжи. За Эти годы на мероприятии выступили практически все популярные КВНщики нашей страны. Три раза мероприятие в качестве ведущего посещал Александр Масляков, который высоко оценил организационные качества Самарской области. На мероприятии осуществляется телевизионная съёмка, с последующей трансляцией на телеканалах Самарской области. Рейтинг просмотров достаточно высок, что доказывает статистика.

10 сентября 2021 Кубок КВН Губернатора Самарской области пройдет восьмой раз. За кубок поборются:

Команда КВН «Так-то» - чемпион Высшей лиги КВН, г. Красноярск;

Команда КВН «Михаил Дудиков» – финалист Высшей лиги КВН, г.Ставрополь;

Команда КВН «Росы» – полуфиналист Высшей лиги КВН, г.Нижний Новгород; 

Команда КВН «Неваляшка» – финалист Первой лиги КВН, Самарская область.

Ведущий: Сергей Ларионов руководитель движения «Самарский КВН», абсолютный чемпион Международного союза КВН в составе команды «СОК».

Дата: 10 сентября 2021 г.

Начало: 19.00

Место проведения: УК «МТЛ Арена», г. Самара, ул. Советской Армии, 253А.

18+

 

Теги: Губернатор КВН

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона
30 августа 2021, 13:20
Сегодня Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона
Трансляция запланирована в официальном сообществе "Самарская область" ВКонтакте. Общество
932
Дмитрий Азаров сегодня встретится с пострадавшими от пожара жителями Борского района
23 августа 2021, 09:38
Дмитрий Азаров сегодня встретится с пострадавшими от пожара жителями Борского района
Ночью в Борском районе возникло несколько верховых пожаров, которые удалось быстро ликвидировать. Происшествия
912
Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
09 августа 2021, 09:39
Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Коллектив НИА Самара присоединяется к поздравлениям! Общество
2678
В центре внимания
Дмитрий Азаров встретился с творческими союзами и работниками сферы культуры региона
7 сентября 2021  09:51
Дмитрий Азаров встретился с творческими союзами и работниками сферы культуры региона
64
Дмитрий Азаров призвал ректоров вузов активнее включаться в работу по привлечению талантливых абитуриентов в регион.
6 сентября 2021  21:29
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета ректоров вузов Самарской области
587
Спортсмены Самарской области завоевали 2 медали на Паралимпиаде в Токио
6 сентября 2021  13:51
Спортсмены Самарской области завоевали 2 медали на Паралимпиаде в Токио
556
В Самарский областной клинический кардиодиспансер им. В.П. Полякова поступили два новых аппарата УЗИ
6 сентября 2021  13:09
В Самарский областной клинический кардиодиспансер им. В.П. Полякова поступили два новых аппарата УЗИ
752
6 сентября 2021  11:32
Сентябрь приготовил метеозависимым два серьезных испытания, предупреждают самарские медики
258
Весь список