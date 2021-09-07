Состоится Ежегодный турнир "Кубок КВН Губернатора Самарской области"

84

Правительство Самарской области, Министерство образования и науки Самарской области совместно с движением «Самарский̆ КВН» организуют и проводят ежегодный турнир «Кубок КВН Губернатора Самарской области». Уже на протяжении 7 лет в Самаре заложена отличная традиция для молодёжи. За Эти годы на мероприятии выступили практически все популярные КВНщики нашей страны. Три раза мероприятие в качестве ведущего посещал Александр Масляков, который высоко оценил организационные качества Самарской области. На мероприятии осуществляется телевизионная съёмка, с последующей трансляцией на телеканалах Самарской области. Рейтинг просмотров достаточно высок, что доказывает статистика.

10 сентября 2021 Кубок КВН Губернатора Самарской области пройдет восьмой раз. За кубок поборются:

Команда КВН «Так-то» - чемпион Высшей лиги КВН, г. Красноярск;

Команда КВН «Михаил Дудиков» – финалист Высшей лиги КВН, г.Ставрополь;

Команда КВН «Росы» – полуфиналист Высшей лиги КВН, г.Нижний Новгород;

Команда КВН «Неваляшка» – финалист Первой лиги КВН, Самарская область.

Ведущий: Сергей Ларионов – руководитель движения «Самарский КВН», абсолютный чемпион Международного союза КВН в составе команды «СОК».

Дата: 10 сентября 2021 г.

Начало: 19.00

Место проведения: УК «МТЛ Арена», г. Самара, ул. Советской Армии, 253А.

18+