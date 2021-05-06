Две самарских команды вышли в полуфинал телевизионной лиги детский КВН

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Команда КВН «Перспектива» (гимназии "Перспектива") и команда "Ля Рошель" (гимназии #3) только что выиграли в Москве и вышли в полуфинал телевизионной лиги детский КВН на СТСЮ, сообщил руководитель Движения "Самарский КВН" Сергей Ларионов.

Обе команды наши - из Самары!

С прошлого года на телеканале СТС выходит новая программа: Телевизионная лига «Детский КВН-шоу талантов».

По итогам отборочного этапа 1/8 финала, в котором было более 500 команд, в 1/4 финала вышло 32 школьные команды со всей страны. В том числе и две самарские: "Ля Рошель" и «Перспектива».

Сегодня определились полуфиналисты.

Полуфиналы состоятся в сентябре 2021 года.