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Две самарских команды вышли в полуфинал телевизионной лиги детский КВН

6 мая 2021 11:36
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Две самарских команды вышли в полуфинал телевизионной лиги детский КВН

Команда КВН «Перспектива» (гимназии "Перспектива") и команда "Ля Рошель" (гимназии #3) только что выиграли в Москве и вышли в полуфинал телевизионной лиги детский КВН на СТСЮ, сообщил руководитель Движения "Самарский КВН" Сергей Ларионов.

Обе команды наши - из Самары!

С прошлого года на телеканале СТС выходит новая программа: Телевизионная лига «Детский КВН-шоу талантов». 

По итогам отборочного этапа 1/8 финала, в котором было более 500 команд, в 1/4 финала вышло 32 школьные команды со всей страны. В том числе и две самарские: "Ля Рошель" и «Перспектива».

Сегодня определились полуфиналисты.

Полуфиналы состоятся в сентябре 2021 года.

Теги: КВН полуфинал

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