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В Самаре состоялась игра КВН на Кубок Губернатора

11 сентября 2021 10:34
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В Самаре состоялась игра КВН на Кубок Губернатора

В субботу, 10 сентября, в «МТЛ Арене» в восьмой раз прошла игра на Кубок КВН Губернатора Самарской области. В этом году Кубок был посвящен 170-летию Самарской губернии. Состязание прошло при строжайшем соблюдении антиковидных мер: в зале «МТЛ Арены» присутствовало всего 800 болельщиков.


За главный приз боролись четыре команды – чемпион Высшей лиги, команда «Так-то» из Красноярска, финалисты Высшей лиги «Михаил Дудиков» из Ставрополя и «Росы» из Нижнего Новгорода, чемпионы премьер-лиги КВН и участники Высшей лиги в 2021 году, а также самарская команда «Неваляшка», которая является финалистом Первой лиги КВН.
В результате упорной борьбы четвертое место досталось нижегородцам, третье – команде «Так-то» из Красноярска, команда «Неваляшка» из Самары заняла второе место, уступив победителю всего 0,2 балла. А кубок КВН Губернатора Самарской области получила ставропольская команда «Михаил Дудиков».
Дмитрий Азаров поблагодарил участников игры: «Ребята спасибо большое, вы нам подарили эмоции, подарили настоящий праздник КВН! Я был в Красноярске – замечательный город! Нижний Новгород в этом году празднует 800-летие, давайте еще раз ребят поздравим! В Самаре я бываю часто, а вот в Ставрополе ни разу не был, но туда едет Кубок губернатора».
Член жюри, художественный руководитель новокуйбышевского театра-студии «Грань» Денис Бокурадзе поблагодарил игроков за интересные и вдохновляющие выступления. «Я обожаю игру КВН и считаю, что у нас в Самаре прекрасная команда. И у вас очень хорошие друзья, приезжайте к нам чаще. Приходите, смотрите КВН, – обратился он к зрителям. – Потому что это то, что поднимает настроение, продлевает жизнь».


Самарская шпажистка, победительница первенств мира и Европы Виолетта Храпина подчеркнула, что сегодня она дебютировала в жюри КВН: «Обычно я, как и вы сегодня, участвую в соревнованиях. Ребята, спасибо вам большое за атмосферу, за такое настроение! Нам было очень сложно ставить оценки, потому что все вы выступали очень здорово и смешно!»

Теги: «МТЛ Арена» В центре внимания Губернатор КВН

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