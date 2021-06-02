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В Самаре в КРЦ «Звезда» состоятся игры ¼ финала Официальной лиги КВН «Самара»
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В Самаре в КРЦ «Звезда» состоятся игры ¼ финала Официальной лиги КВН «Самара»

2 июня 2021 15:16
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3 и 10 июня.

3 и 10 июня, в 19.00, в КРЦ «Звезда» состоятся игры ¼ финала Официальной лиги КВН «Самара». 

За выход в полуфинал поборются следующие сборные:

3 июня

- «Ниче такие СамГУПС» - Самарский государственный университет путей сообщения;

- «Уголок чудес» - Самарский государственный аграрный университет;

- «Оля как всегда» - Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка»;

- «Эконом» - Самарский государственный экономический университет;

- «Спортфак ЗаВолгу» - Самарский государственный социально-педагогический университет;

- «Поживем увидим» - ООО "Уралкомплект";

- «Шишка» - Поволжский государственный университет сервиса;

- «Сборная Октябрьского Края» - Самарский государственный технический университет.

10 июня

- «Профком» - Самарский государственный технический университет;

- «Иронька» - Самарский филиал Московского городского педагогического университета;

- «Тронулись» - Самарский государственный университет путей сообщения.

- «Волжский проспект» - Самарский юридический институт ФСИН России г.Самара;

- «Ультиматум» - Культурно-досуговый центр сельского поселения Кинель-Черкассы;

- «На самом деле» - Самарский национальный исследовательский университет им академика С.П. Королева;

- «2х2» - Самарский национальный исследовательский университет им академика С.П. Королева;

- «За Углом» - Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка».

Теги: КВН КРЦ «Звезда» Мероприятия

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