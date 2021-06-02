В Самаре в КРЦ «Звезда» состоятся игры ¼ финала Официальной лиги КВН «Самара»

3 и 10 июня, в 19.00, в КРЦ «Звезда» состоятся игры ¼ финала Официальной лиги КВН «Самара».
За выход в полуфинал поборются следующие сборные:
3 июня
- «Ниче такие СамГУПС» - Самарский государственный университет путей сообщения;
- «Уголок чудес» - Самарский государственный аграрный университет;
- «Оля как всегда» - Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка»;
- «Эконом» - Самарский государственный экономический университет;
- «Спортфак ЗаВолгу» - Самарский государственный социально-педагогический университет;
- «Поживем увидим» - ООО "Уралкомплект";
- «Шишка» - Поволжский государственный университет сервиса;
- «Сборная Октябрьского Края» - Самарский государственный технический университет.
10 июня
- «Профком» - Самарский государственный технический университет;
- «Иронька» - Самарский филиал Московского городского педагогического университета;
- «Тронулись» - Самарский государственный университет путей сообщения.
- «Волжский проспект» - Самарский юридический институт ФСИН России г.Самара;
- «Ультиматум» - Культурно-досуговый центр сельского поселения Кинель-Черкассы;
- «На самом деле» - Самарский национальный исследовательский университет им академика С.П. Королева;
- «2х2» - Самарский национальный исследовательский университет им академика С.П. Королева;
- «За Углом» - Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка».