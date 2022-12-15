Составлен топ-10 самых популярных кошек и собак в России

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Проект Питомцы Mail.ru провел исследование и узнал, какие кошки и собаки наиболее популярны у жителей России. В исследовании приняли участие больше 130 тысяч человек. Согласно результатам, чаще всего россияне заводят беспородных животных. Их спасают с улиц, берут из приютов, принимают от знакомых или приобретают через сервисы бесплатных объявлений.

Тем не менее породистые питомцы тоже не теряют своей популярности. Тройку самых любимых у россиян собачьих пород возглавляют йоркширский терьер, чихуахуа и шпиц. А в топ кошек вошли шотландская, британская породы и мейн-кун — они же, по результатам опроса, считаются самыми красивыми кошками.

Ниже представляем рейтинги самых популярных собак и кошек в России.

Топ-10 популярных собак:

Дворняжка (без породы) Йоркширский терьер Чихуахуа Немецкий (померанский) шпиц Немецкая овчарка Такса Лабрадор-ретривер Русский той Сибирский хаски Французский бульдог

Топ-10 популярных кошек:

Домашняя кошка (без породы) Шотландская Британская Мейн-кун Сибирская (невская маскарадная) Сиамская Персидская Бенгальская Канадский сфинкс Абиссинская

Как следует из опроса, порода и внешние качества далеко не всегда играют решающую роль при выборе питомца. Для большинства владельцев гораздо важнее, чтобы домашнее животное подходило человеку по темпераменту и образу жизни. А значит, стать любимцем, лучшим другом и членом семьи может любая кошка или собака — вне зависимости от породы.