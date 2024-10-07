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Соотечественники, переехавшие из-за рубежа, получают поддержку в Самарской области

7 октября 2024 13:59
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Соотечественники, переехавшие из-за рубежа, получают поддержку в Самарской области

В Самарской области действует государственная программа, которая помогает соотечественникам, проживающим за рубежом, переселиться в наш регион. Она реализуется с 2014-го года, и сейчас становится особенно актуальной, ведь предприятия губернии активно ищут новых сотрудников, и количество вакансий значительно превышает число безработных.

Николай Донсков родился в Уральске в Казахстане, но у него есть родственники и друзья, которые переселились в Самару. Сначала приезжал в гости, а потом и сам решил переехать. Узнал подробнее о программе в посольстве, подал заявку, оформил все документы, получил российский паспорт и теперь работает в логистической компании. Он также получил выплату на обустройство.

«В рамках программы оказываются такие меры поддержки, как единовременная выплата на обустройство и компенсация за найм жилья, — рассказала Галина Норкина, заместитель руководителя территориального центра занятости населения г.о. Самара и м.р. Волжский. – На обустройство участнику программы выплачивается 20 тысяч рублей и каждому члену семьи по 10 тысяч рублей. Кроме того, есть компенсация найма жилья на срок шесть месяцев».

Николай Донсков отметил, что воспользоваться программой было несложно, на протяжении всего пути была поддержка со стороны специалистов разных ведомств.

«Решил переехать из Уральска в большой город, потому что хотелось больше развития.  Самара мне нравится, с каждым днем открываю в ней все новые стороны, — поделился Николай. – Быстро нашел работу, здесь у меня много знакомых, поэтому думаю, выбор сделал правильный».

Программа по переселению направлена на привлечение квалифицированных кадров в самарский регион. За этот год в нашу область переселилось более восьмисот человек. А выплаты получили более 500 соотечественников.

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