Сомнолог рассказала, можно ли выспаться впрок

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Пытаться высыпаться впрок в выходные — это самая большая ошибка. Восполнять недосып нужно постепенно, придерживаясь ряда правил. О них Лайфу рассказала руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова.

Если недостаток сна возникает нечасто, то это неопасно. Но постоянное недосыпание может вызвать хроническую усталость, снижение концентрации внимания, тревогу, вплоть до повышенного риска диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила врач. По словам Сурненковой, бессмысленно пытаться отоспаться в выходные.

Сомнолог дала советы. Во-первых, стараться ложиться и вставать примерно в одно и то же время в будни и выходные. Во-вторых, короткий дневной сон до 15:00 восстановит силы и не ухудшит вечернее засыпание. В-третьих, следует создать успокаивающую обстановку в спальне, это является ключевой частью здоровой гигиены сна, которая может обеспечить качественный отдых ночью.

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