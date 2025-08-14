Я нашел ошибку
На участке улицы Каховской, от улицы Победы до улицы Физкультурной.
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с работами на канализационном коллекторе
В рамках дорожной кампании на этой неделе заменят асфальтовое покрытие проезжей части улицы Молодогвардейской.
В Самаре временно перекроют участок улицы Молодогвардейской
Автомобиль запросили бойцы для выполнения боевых задач.
Самарская область передала военным LADA NIVA 4x4
Так, в Новокуйбышевске, Красноярском и Волжском районах полицейские рассказали ребятам о правилах поведения в общественных местах, о последствиях совершения противоправных действий, в том числе за распространение информации экстремистской направленности,
Полицейские региона провели профилактические беседы с подрастающим поколением
В Октябрьском районе работает "Автобус здоровья"– специальный транспорт, который помогает жителям бесплатно добраться до поликлиники на диспансеризацию.
Более 40 маломобильных и пожилых пациентов в месяц проходят диспансеризацию благодаря "Автобусу здоровья"
12 августа в Самаре состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Самарской области.
Солистки САТОБ — среди лауреатов государственных наград
Более 43 тысяч многодетных семей проживают в Самарской области в настоящее время.
Многодетные семьи Самарской области получают помощь при подготовке детей в школу
Самарская область продолжает оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим, выполняющим задачи в зоне Специальной военной операции. 
По просьбе военнослужащих в зону СВО отправлен автомобиль Нива 
Солистки САТОБ — среди лауреатов государственных наград

14 августа 2025 17:42
76
12 августа в Самаре состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Самарской области.

12 августа в Самаре состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Самарской области.

Среди награждённых — артистки-вокалистки Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

Заслуженные артистки Самарской области, солистки Татьяна Гайворонская, Татьяна Ларина и Ирина Янцева, которым в июне было присвоено почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации», на торжественной церемонии получили знаки высокой государственной оценки из рук губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Эта государственная награда стала признанием их профессионального мастерства, многолетнего служения искусству и значительного вклада в развитие театра.

Вместе с артистками Шостакович Опера Балет награды получили врачи, педагоги, работники крупнейших предприятий, многодетные матери, деятели культуры и другие выдающиеся жители Самарской области, чьи достижения стали примером для коллег и всех самарцев.

 

Фото:  пресс-служба САТОБ

Теги: Самара

Весь список