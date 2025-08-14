Солистки САТОБ — среди лауреатов государственных наград

76

12 августа в Самаре состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Самарской области.

Среди награждённых — артистки-вокалистки Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

Заслуженные артистки Самарской области, солистки Татьяна Гайворонская, Татьяна Ларина и Ирина Янцева, которым в июне было присвоено почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации», на торжественной церемонии получили знаки высокой государственной оценки из рук губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Эта государственная награда стала признанием их профессионального мастерства, многолетнего служения искусству и значительного вклада в развитие театра.

Вместе с артистками Шостакович Опера Балет награды получили врачи, педагоги, работники крупнейших предприятий, многодетные матери, деятели культуры и другие выдающиеся жители Самарской области, чьи достижения стали примером для коллег и всех самарцев.

Фото: пресс-служба САТОБ