«Солидарность Самара Арена»: развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Краснодар»

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В понедельник, 28 октября, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Краснодара». Игра начнется в 19:30.

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 17:30.

ПФК «Крылья Советов» совместно с титульным партнером FONBET приготовили для болельщиков развлекательную программу «Каникулы у бабушки и дедушки».

На гейте 3 будет работать специальная бренд-зона FONBET.

Для комфорта болельщиков будут открыты зоны гостеприимства на 4 этаже в секторах А и С.

В зоне гостеприимства А403 (4 этаж, сектор А) будет расположена фотозоны «Зелёно-бело-синяя осень» и «На каникулах у бабушки и дедушки», а также фотобудка с моментальными снимками.

Перед матчем пройдет сеанс одновременной игры в нарды. Начало – 17:30. Там же можно сыграть в сабсоккер.

Болельщиков в атрибутике угостим горячим чаем с ароматными слойками, а детей печеньем с шоколадом.

С 18:30 в зоне гостеприимства А402 будет выступать кавер-группа «Атака Пони».

Точки с аквагримом расположены в А403, С121 и в зоне VIP, а на стилобате сектора С встречать болельщиков будет талисман «Крыльев» Крыс Лютик.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов».

В честь Дня бабушек и дедушек пенсионеры в день игры с «Краснодаром» смогут получить билеты в мобильном пункте МФЦ на «Солидарность Самара Арене».

Всё что необходимо — предъявить пенсионное удостоверение и назвать номер Карты болельщика волонтеру «Крыльев».

Болельщикам, желающим принять участие в розыгрыше автомобиля, необходимо приобрести в фаншопах «Крыльев» атрибутику и программку на сумму от 1000 рублей и проставить отметку о покупке.

Фаншопы располагаются на гейте 3, С122, секторе VIP, зоне гостеприимства А и С.

На секторе С122 и в зоне VIP можно взять плед под депозит 500 рублей (оплата возможна как наличными, так и банковскими картами), а фаншопах можно приобрести теплую атрибутику.

Перед началом матча в чаше стадиона все желающие смогут поучаствовать в тематическом квизе, победители которого получат ценные призы от партнера клуба Kitfort.

Для незрячих болельщиков в приложении «Особый взгляд» в прямом эфире пройдет тифлокомментирование матча «Крылья Советов» – «Краснодар».

Для посещения матча необходима Карта болельщика, сообщает пресс-служба ПФК "КС".