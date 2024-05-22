Содействие гражданам в регистрации прав на ранее учтенные объекты недвижимости

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На территории Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области прошла рабочая встреча начальника Кошкинского отдела Управления Росреестра по Самарской области Татьяны Куликовой со специалистами Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кошкинский. В ходе встречи обсуждались вопросы, возникающие в рамках исполнения Федерального закона от 30.12.2020 г. №518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

«Совместная работа сотрудников Управления Росреестра и специалистов Комитета позволяет проводить всесторонний анализ сведений и сопоставления данных в отношении ранее учтенных объектов, в которых необходимо выявить правообладателей. Такая работа позволила из 1578 объектов недвижимости, включенных в перечень ранее учтенных объектов, в отношении которых в Единых государственный реестр недвижимости не внесены сведения о правообладателях, завершить работы по 1368 объектам», - отметила Татьяна Куликова.

В ходе проведенной встречи были дополнительно определены мероприятия, проведение которых позволит решить вопросы в отношении ранее учтенных объектов, и оказать содействие гражданам в регистрации прав на территории района.

Главный специалист Комитета управления муниципальным имуществом Администрации муниципального района Кошкинский Светлана Зайцева сообщила: «В процессе отработки 518-ФЗ мы, в частности, доводим до населения, руководителей организаций всю важность работы по регистрации прав на ранее учтенные объекты недвижимости. Уверены, что проделанная работа обеспечит защиту прав собственников, повысит качество и полноту данных ЕГРН, что положительно повлияет на формирование консолидированного бюджета по имущественным налогам и сборам, соответственно, улучшится как социально-экономическое развитие нашего района, так и инвестиционный климат».