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Содействие гражданам в регистрации прав на ранее учтенные объекты недвижимости

22 мая 2024 10:15
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Содействие гражданам в регистрации прав на ранее учтенные объекты недвижимости

На территории Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области прошла рабочая встреча начальника Кошкинского отдела Управления Росреестра по Самарской области Татьяны Куликовой со специалистами Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кошкинский. В ходе встречи обсуждались вопросы, возникающие в рамках исполнения Федерального закона от 30.12.2020 г. №518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

     «Совместная работа сотрудников Управления Росреестра и специалистов Комитета позволяет проводить всесторонний анализ сведений и сопоставления данных в отношении ранее учтенных объектов, в которых необходимо выявить правообладателей. Такая работа позволила из 1578 объектов недвижимости, включенных в перечень ранее учтенных объектов, в отношении которых в Единых государственный реестр недвижимости не внесены сведения о правообладателях, завершить работы по 1368 объектам», - отметила Татьяна Куликова.

     В ходе проведенной встречи были дополнительно определены мероприятия, проведение которых позволит решить вопросы в отношении ранее учтенных объектов, и оказать содействие гражданам в регистрации прав на территории района.

     Главный специалист Комитета управления муниципальным имуществом Администрации муниципального района Кошкинский Светлана Зайцева сообщила: «В процессе отработки 518-ФЗ мы, в частности, доводим до населения, руководителей организаций всю важность работы по регистрации прав на ранее учтенные объекты недвижимости. Уверены, что проделанная работа обеспечит защиту прав собственников, повысит качество и полноту данных ЕГРН, что положительно повлияет на формирование консолидированного бюджета по имущественным налогам и сборам, соответственно, улучшится как социально-экономическое развитие нашего района, так и инвестиционный климат».

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