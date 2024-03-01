СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области отмечает день образования отряда

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1 марта – годовщина образования специального отряда быстрого реагирования «Омега», входящего в структуру Управления Росгвардии по Самарской области.

В этом году ему исполнился 31 год. Подразделение было создано в 1993 году, в период разгула в нашей стране преступности, для оказания силовой поддержки оперативникам РУБОП. С тех пор офицеры СОБРа неизменно находятся в эпицентре масштабных событий и нештатных ситуаций, там, где требуется высочайший уровень подготовки и профессионализма.

За время существования отряда его бойцы участвовали в сотнях операций как по задержанию особо опасных вооруженных преступников в нашем регионе, так и за его пределами, нейтрализовывали участников незаконных вооруженных формирований, противостояли терроризму в других субъектах Российской Федерации. Порядка 400 спецназовцев удостоены высоких государственных наград.

Почти в ежедневном режиме сотрудники СОБР «Омега» оказывают содействие своим коллегам из ФСБ, полиции, следственного комитета, осуществляя силовое сопровождение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по самым резонансным уголовным делам. В минувшем году офицеры Росгвардии задержали более 120 подозреваемых в совершении различного рода преступлений, при содействии спецназа изъято большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области