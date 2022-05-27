Собор УПЦ принял решение о полной самостоятельности и независимости

121

Украинская православная церковь (УПЦ) приняла решение о своей полной самостоятельности и независимости. Об этом говорится в постановлении Собора, прошедшего в пятницу в Киеве, передает ТАСС.

"Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви", - говорится в документе, распространенном УПЦ. Собор также выразил несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно спецоперации на Украине.

В постановлении отмечается, что значительная часть украинских беженцев, находящихся за границей, обращаются к Киевской митрополии УПЦ с просьбами открыть украинские православные приходы за рубежом. "В этой связи Собор выражает глубокое убеждение, что Украинская православная церковь не может оставлять своих верующих без духовной опеки, должна находиться рядом с ними в их испытаниях и организовывать церковные общины в диаспорах. Необходимо и дальше развивать миссию за рубежом среди православных украинцев для сохранения ими своей веры, культуры, языка и православной идентичности", - говорится в документе.

Ранее глава синодально-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заявил ТАСС, что нынешняя историческая ситуация требует принятия особых решений для возможности выполнения УПЦ своей миссии, а задача церкви - "заботиться о спасении человеческих душ".

Фото из открытых источников