Со дна Волги в Самаре подняли затонувший водный объект

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Судебные приставы Волжского района Самарской области добились освобождения р. Волги от затонувшего судна.

По решению суда в отделении судебных приставов Волжского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство об очистке дна Саратовского водохранилища от затонувшего там ранее судна.

Сотрудник Службы ознакомил должника с процессуальными документами и установили срок для исполнения судебного решения. Также сотрудниками органов принудительного исполнения владелец судна был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Не желая усугублять ситуацию, собственник приступил к освобождению реки от затонувшего транспортного средства.

После того как решение суда было исполнено, судебный пристав снял все ограничения и окончил исполнительное производство.