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СМИ: умер основатель бренда «У Палыча»

14 мая 2025 12:42
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СМИ: умер основатель бренда «У Палыча»

 

Его торты и пельмени известны во всем регионе и за его пределами.

В среду, 14 мая, появилась информация, что ушел из жизни создатель одного из известнейших самарских брендов. Это тот самый Палыч, чьи торты, пельмени, колбасы и сосиски любимы многими.

«Сообщают, что ушёл из жизни Андрей Павлович Сульдин. Знаменитый „Палыч“, легенда Самары», — сообщила самарская журналистка Мария Рудой.

Информацию 63.ру подтвердили представители торговой марки «У Палыча».

История «Палыча» началась с открытия Андреем Сульдиным кафе в 1991 году. Кафе переросло в ресторан, ресторанный бизнес перерос в торговлю пельменями на вынос. Название бренд получил по отчеству его основателя. К 1995 году было запущено производство пельменей. Торты от «Палыча» начали выпускать в 1997 году.

По информации с официального сайта компании, сейчас «Палыч» производит 1450 видов продукции, которые продаются в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Южном федеральных округах.

Однако сам Андрей Сульдин в последние годы уже не являлся хозяином торговой марки, названной в его же честь. 

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