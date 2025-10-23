СМИ:Главного тренера «Крыльев Советов» могут уволить к зимней паузе в чемпионате РПЛ

148

Магомед Адиев может покинуть тренерский мостик самарского футбольного клуба уже зимой. Такая информация появилась в одном из футбольных телеграм-каналов Самары.

Инсайдом о возможном будущем расставании «Крыльев Советов» и Магомеда Адиева поделился автор тг-канала «Топи за “Крылья”!». Якобы главному тренеру уже ищут замену. К зимней паузе у команды может появиться новый наставник, пишет Самара-МК.

«В клубе есть силы, лоббирующие уход главного тренера «Крыльев». Сейчас они заняты поиском кандидатуры, которую можно предложить высшему руководству Самарской области в качестве варианта спасения от стыков / вылета. Если не произойдет чего-то экстраординарного, смена тренера готовится к зимней паузе», – пишет автор телеграм-канала.

При этом футбольный инсайдер отмечает: 48-летнего Адиева не уволят в случае поражения «Крыльев» в матче против ЦСКА. Встреча должна состояться в Москве в субботу, 25 октября (12+).

На данный момент в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги самарцы занимаю 11-е место, набрав 13 очков в 12 матчах. А 22-го октября «Крылья» проиграли на выезде в рамках 6-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России московскому «Динамо» со счетом 0:4. Самарская команда заняла 3-е место в группе, набрав 8 очков, и продолжит борьбу в Кубке, но уже в плей-офф Пути регионов.

Магомед Адиев возглавил «Крылья Советов» минувшим летом, после того как клуб расстался Игорем Осинькиным.