Словом года по версии «Грамоты.ру» стал «зумер»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Компания «ДСК-Штамп» обеспечила Обитель Милосердия креслами с повышенным комфортом для людей с ОВЗ
Компания «ДСК-Штамп» обеспечила Обитель Милосердия креслами с повышенным комфортом для людей с ОВЗ
В Самаре фирма заплатит 700 тысяч рабочему, на которого упала металлоконстркция
В Самаре фирма заплатит 700 тысяч рабочему, на которого упала металлоконстркция
В Китае запретили пауэрбанки без дисплея, а это 70% мелких производителей
В Китае запретили пауэрбанки без дисплея, а это 70% мелких производителей
28% самарцев при увольнении стараются найти себе замену
28% самарцев при увольнении стараются найти себе замену
Глава Самары Иван Носков предложил развивать институт наставничества на предприятиях
Глава Самары Иван Носков предложил развивать институт наставничества на предприятиях
Геомагнитный шторм обрушился на Самарскую область утром 11 декабря
Геомагнитный шторм обрушился на Самарскую область утром 11 декабря
Волжские огнеборцы ликвидировали возгорание в дачном доме на площади 80 квадратных метров
Волжские огнеборцы ликвидировали возгорание в дачном доме на площади 80 квадратных метров
В Самаре подвели итоги спортивного партпроекта «Единой России» за 2025 год
В Самаре подвели итоги спортивного партпроекта «Единой России» за 2025 год
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.9
1.09
EUR 91.38
1.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Словом года по версии «Грамоты.ру» стал «зумер»

181
Словом года по версии «Грамоты.ру» стал «зумер»

Портал "Грамота.ру" объявил слово "зумер" словом года. Это звание стало результатом многоступенчатой методологии, направленной на выявление языковых трендов. В шорт-лист акции вошли 12 слов, а победителя выбрали эксперты из разных регионов России, передаёт ТАСС.

Слово "зумер" оказалось наиболее популярным, его выбрали 42% участников. Оно символизирует молодое поколение, родившееся в 2000-х годах. Эксперты отмечают, что "зумеры" привлекают внимание своим поведением и образом жизни, вызывая у старшего поколения размышления о новых социальных и культурных явлениях.

Второе место заняло слово "выгорание", связанное с эмоциональным и профессиональным истощением. Третье место досталось "ред-флэгу" — термину, обозначающему тревожные признаки в поведении людей. Четвертое место занял "промпт" — запрос к нейросетям для генерации контента.

"Грамота.ру" пригласила экспертов из трех возрастных групп для участия в голосовании. Более трети участников имеют ученые степени в области филологии. Заместитель директора Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева отметила, что слово "зумер" отражает социальные процессы и поколенческие изменения.

Выбор слова года это не только лингвистическое исследование, но и анализ общественных тенденций. "Грамота.ру" стремится фиксировать и объяснять новые слова, которые становятся частью нашего языка.

Во время отбора специалисты смотрят, какие слова люди часто используют в интернете, но пока нет официального объяснения их значения. Они смотрят, как часто эти слова появляются в записях на сайте, чтобы понять, насколько они важны. Если таких запросов становится больше, это значит, что людям нужно объяснить, как правильно использовать эти слова.

В 2025 году слова из шорт-листа, включая "зумера", будут добавлены в цифровой словарь "Лексикон".

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
525
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
483
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
456
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
559
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
617
Весь список