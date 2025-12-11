Словом года по версии «Грамоты.ру» стал «зумер»

Портал "Грамота.ру" объявил слово "зумер" словом года. Это звание стало результатом многоступенчатой методологии, направленной на выявление языковых трендов. В шорт-лист акции вошли 12 слов, а победителя выбрали эксперты из разных регионов России, передаёт ТАСС.

Слово "зумер" оказалось наиболее популярным, его выбрали 42% участников. Оно символизирует молодое поколение, родившееся в 2000-х годах. Эксперты отмечают, что "зумеры" привлекают внимание своим поведением и образом жизни, вызывая у старшего поколения размышления о новых социальных и культурных явлениях.

Второе место заняло слово "выгорание", связанное с эмоциональным и профессиональным истощением. Третье место досталось "ред-флэгу" — термину, обозначающему тревожные признаки в поведении людей. Четвертое место занял "промпт" — запрос к нейросетям для генерации контента.

"Грамота.ру" пригласила экспертов из трех возрастных групп для участия в голосовании. Более трети участников имеют ученые степени в области филологии. Заместитель директора Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева отметила, что слово "зумер" отражает социальные процессы и поколенческие изменения.

Выбор слова года это не только лингвистическое исследование, но и анализ общественных тенденций. "Грамота.ру" стремится фиксировать и объяснять новые слова, которые становятся частью нашего языка.

Во время отбора специалисты смотрят, какие слова люди часто используют в интернете, но пока нет официального объяснения их значения. Они смотрят, как часто эти слова появляются в записях на сайте, чтобы понять, насколько они важны. Если таких запросов становится больше, это значит, что людям нужно объяснить, как правильно использовать эти слова.

В 2025 году слова из шорт-листа, включая "зумера", будут добавлены в цифровой словарь "Лексикон".