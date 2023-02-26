Следующие длинные выходные ждут россиян только в мае

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Февральские затяжные выходные подходят к концу, и один из главных вопросов после такого: а когда наступят следующие? Производственный календарь на 2023 год обнадеживает нас не сильно, потому что длинных выходных не будет ни в марте, ни в апреле. В марте нас ждет всего один праздник — Международный женский день, который в этом году приходится на среду. Соответственно, это будет единственный день отдыха помимо календарных выходных.

К слову, хотя предпраздничный день 7 марта по Трудовому кодексу и считается сокращенным (он короче остальных на один час), всех подряд компаний это правило не касается. К примеру, оно не распространяется на непрерывно действующие организации, медицинские учреждения, СМИ, общественный транспорт и другие предприятия со своей спецификой.

В апреле праздничных дней нет вовсе, поэтому следующие затяжные выходные ждут нас только в мае. Пока это только промежуток с 6 по 9 мая — выходные (8 мая — перенос с январских праздников) и День Победы. Перед этим «лишний» день отдыха будет в понедельник, 1 мая. Конечно, иногда власти могут продлевать праздничные дни (обычно с 1 по 10 мая) — так было в 2020 и 2021 годах, но вот в прошлом году лишних выходных в мае уже не сделали, пишет 63.ру.