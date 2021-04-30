Следственному изолятору №2 УФСИН СО исполнилось 110 лет

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Сызранский следственный изолятор является самым старым учреждением уголовно-исполнительной системы Самарской области. Его история неразрывно связана с возникновения Сызрани.

В истории Поволжья вторая половина 17 века была временем восстаний и недовольства «черного люда», когда проходили по всему региону выступления крестьян против бояр-помещиков и их правительства. Предводителем этого движения был Степан Разин. Вооруженные выступления тогда проходили по всему Поволжью от Астрахани и до Нижнего Новгорода. Восстание жестко подавили, однако долго еще разрозненные остатки повстанческих отрядов совершали набеги на бояр-помещиков в низовьях Волги.

В это же время боярским правительством принимается ряд незамедлительных мер военного характера, особенно в Поволжье. В ряд проводимых тогда военных мероприятий вошло и строительство города Сызрани, как крепости на Большой Саратовской дороге, ведущей в Симбирск - восточным воротам Московского государства.

Вслед за построенной в 1683 году Сызранской крепостью в семи километрах южнее от нее, на Казацких (Кашпирских) горах был построен дополнительный укрепленный пункт (в 1687 году) - крепость Кашпир. Крепости Сызрань и Кашпир образовали довольно прочный и стратегически важный укрепленный район, который должен был войти в намеченную в то время к строительству оборонительную черту от Самарской луки до Пензы. Она должна была стать мощным заслоном на пути волжской вольнице и крестьян, искавших себе волю в низовьях Волги.

Оборонительная черта Сызранская лука - Пенза не была построена, но от бывшего Сызранского укрепрайона до наших дней дошли земляной вал Кашпирской крепости, а на территории Сызранской крепости-воротная Спасская башня (каких всего 4 во всей России) и Христорождественский Собор, построенный в 1617 году на месте деревянной церкви.

Тогда же, в 1683 году на территории крепости был выстроен острог (арестный дом), который предназначался, в основном, для заключения пойманных крестьян.

Первое упоминание об арестном доме относиться к 1848 году: «В Христорождественском соборе на территории крепости совершается служба для содержащихся в остроге». После постройки в Сызрани Казанского собора в 1874 году Христорождественский собор был превращен в церковь для заключенных тюрьмы, располагавшейся в юго-западной части территории бывшей Сызранской крепости. По общим правилам тюремного строительства, на зданиях находящихся в ведении тюремного ведения, какие-либо выступающие части на стенах не допускались, поэтому на Христорождественской церкви все архитектурные формы и детали были срублены, а само здание оштукатурено.

Во время пожаров в 1838 и 1906 году здание тюрьмы изрядно пострадало, и 31 мая 1907 года предложением Симбирского губернатора по губернскому правлению был поставлен вопрос перед городской Думой о постройке центральной тюрьмы в городе Сызрани. Старую тюрьму на 100-120 человек восстановить для местных надобностей.

Переписка по вопросу восстановления старой тюрьмы и постройки новой с Симбирским губернатором, а также руководством тюрьмы с Думой, продолжалась до 1910 года. Думой было принято решение «принять от города одну десятину земли для постройки тюрьмы более чем на 200 человек близ новых казарм и одну десятину во временное пользование под огороды и сумму в 15 тысяч рублей».

В 1908 году город отвел две десятины земли «позади Усть-Двинских казарм за водокачкой, в обмен на участок с обгоревшими зданиями, уступленными городу. Данное решение было закреплено «Высочайшим соизволением государя- императора в день 5 февраля 1910 года».

Строительство тюрьмы началось сразу же, несмотря на то, что вопрос о выделении земли решался до 1910 года, на собственные деньги тюремного ведомства. Новое здание тюрьмы было выстроено уже в 1911 году. Подтверждением этого служит доклад бюджетной комиссии Думы от 28 апреля 1911 года: «Растет поселок Манчжурия....Там же находятся кавалерийские казармы, выстроена тюрьма».

В разные годы с начала Советской власть Сызранский Домзак существовал и развивался как на деньги, отпущенные из Симбирской губернии, так и на деньги, зарабатываемые собственными силами. С 1925 года в Домзаке существовала столярная и слесарная мастерские, подсобное хозяйство, валяльная мастерская. Вместе с тем заключенные Домзака работали на колхозных полях по заготовке сена, уборке урожая. Все работы проходили под неустанным наблюдением надзирателей. Штат Домзака в 1926 году насчитывал 52 человека.

За долгие годы существования Сызранской тюрьмы через нее прошли многие, по-своему легендарные личности. Это и попадавшие под следствие работники разных рангов, и несчастные жертвы системы, угодившие под колесо репрессий по чьему-либо злому навету, и чистой воды уголовники, среди которых было немало лидеров криминального мира.

В этом изоляторе довелось отметиться будущему Герою Советского Союза Александру Матросову, чей подвиг в годы Великой Отечественной войны подробно описывался в школьных учебниках. В тюрьме же ему, как утверждается, довелось побывать транзитом, поскольку он подозревался в причастности к отнюдь не геройскому поступку, предусматривающему наказание по уголовной статье.

Но вот отгремела Великая Отечественная война, и в стране произошли известные изменения, да и сама жизнь стала другой. Своим чередом шла жизнь в Сызранской тюрьме, которая получила статус «расстрельной». В 50-е и последующие годы здесь закончили свой неправедный жизненный путь самые кровожадные и отъявленные преступники советского времени. В их числе, например, был и самый известный губернский маньяк Борис Серебряков, наводивший ужас на жителей Куйбышева на рубеже 60-70-х годов прошлого века. Старожилы еще помнят, что на счету этого монстра было около 40 криминальных эпизодов, среди которых- убийства 9 человек, совершенные им в частном секторе Куйбышева.

В 1964 году тюрьма была реорганизована в следственный изолятор, однако, в этом СИЗО одновременно находились по 15-20 человек, приговоренных к расстрелу. После введения моратория на смертную казнь возникла непонятная ситуация: руководство СИЗО не знало, что же делать с приговоренными к исключительной мере наказания. Впрочем, неопределенность сохранялось недолго, и вскоре Указом Президента РФ наказание бывшим смертникам было заменено: одни из них получили пожизненное лишение свободы, другие 25 лет заключения в колонии. Именно тогда в стране стали создаваться спецколонии для «пожизненников». С введением их в действие контингент из Сызранского СИЗО довольно быстро стали отправлять по месту нахождения соответствующих колоний. После этого в изоляторе №2 одновременно находились лишь 1-2 приговоренных к пожизненному заключению.

Спецконтингент доставляют до вокзала на автозаках, где заключенных грузят в так называемые «столыпинские» вагоны, входящие, как правило, в состав пассажирских поездов. Попытки побегов на этапах случаются крайне редко. Достаточно вспомнить, что подобный последний случай произошел в далеком 1976-м году. Тогда осужденный просто «нырнул» под стоявший вагон - и был таков. Стрелять вслед ему конвоиры не стали, ибо риск зацепить кого- то из пассажиров, которых на платформе находилось в тот момент немало. А служебных собак, которые могли бы сработать на задержание тогда в Сызранском изоляторе не было - не то, что сейчас, когда штатным расписанием для изолятора определены четвероногие охранники. Все они содержаться в специальных вольерах и несут караульную службу.

За последние годы в СИЗО-2 произошли заметные перемены, претерпели значительные изменения правила внутреннего распорядка. Все эти процессы проходят в русле общей гуманизации исполнения наказаний в России.

Сегодня СИЗО №2 возглавляет опытный офицер – подполковник внутренней службы Алексей Васильевич Константинов. Сильный и крепкий коллектив изолятора встречает круглую дату сплоченностью и активной гражданской позицией, передает пресс-служба УФСИН СО.

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