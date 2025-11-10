Я нашел ошибку
Главные новости:
Волонтёрами форума стали жители 22 регионов Российской Федерации, а также представители 8 стран мира, проживающих в России, от 16 и до 78 лет.
В Самарской области подвели итоги волонтёрской программы форума «Россия – спортивная держава»
Гордостью жителей Марьевки по праву являются молодые спортсмены.
В Марьевке по инициативе участника «Школы героев» планируют возвести крытый спортивный объект
В честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте прошло торжественное мероприятие
Также в администрации Самары заместителем главы города назначен Александр Гусев.
Владимир Чванов назначен врио главы администрации Куйбышевского района Самары
Обратиться за финансовой поддержкой предприниматели могут в любой из центров «Мой бизнес», а также в Гарантийный фонд Самарской области.
Более 360 миллионов рублей привлекли региональные МСП в сфере научно-технической деятельности
Все проекты разработаны студентами 23 организаций среднего профессионального образования Самарской области.
Самарские студенты представят более 50 инновационных разработок на выставке #ДВИЖ_ИН_САМ
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО
Директор самарского лицея «Престиж» Алексей Атапин.
Просветитель из Самарской области вошел в шорт-лист Знание.Премия – 2025
Скончался заслуженный артист России, актер Самарского театра драмы Всеволод Турчин

10 ноября 2025 15:41
162
Будучи талантливым актером, он умел передавать эмоции и глубину своих персонажей, создав множество незабываемых образов на сцене.

В Самарском (Куйбышевском) академическом театре драмы им. М. Горького актер служил с 1966-го по 1979-й, с 1991 года и до последних дней жизни, оставив после себя значительное творческое наследие.
Будучи талантливым актером, он умел передавать эмоции и глубину своих персонажей, создав множество незабываемых образов на сцене.

Помимо работы в театре, Всеволод Михайлович был прекрасным педагогом. Он преподавал в различных учебных заведениях и делился своим опытом и знаниями с молодым поколением актёров - студия при Куйбышевском театре драмы, Куйбышевский (Самарский) государственный институт культуры, Ташкентский театрально-художественный институт, Воронежский институт искусств, Самарский педагогический университет. Его уроки вдохновляли студентов, помогали развивать их таланты и формировать истинную любовь к искусству, сообщает пресс-служба минкульта СО.

