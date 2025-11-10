Скончался заслуженный артист России, актер Самарского театра драмы Всеволод Турчин

162

В Самарском (Куйбышевском) академическом театре драмы им. М. Горького актер служил с 1966-го по 1979-й, с 1991 года и до последних дней жизни, оставив после себя значительное творческое наследие.

Будучи талантливым актером, он умел передавать эмоции и глубину своих персонажей, создав множество незабываемых образов на сцене.

Помимо работы в театре, Всеволод Михайлович был прекрасным педагогом. Он преподавал в различных учебных заведениях и делился своим опытом и знаниями с молодым поколением актёров - студия при Куйбышевском театре драмы, Куйбышевский (Самарский) государственный институт культуры, Ташкентский театрально-художественный институт, Воронежский институт искусств, Самарский педагогический университет. Его уроки вдохновляли студентов, помогали развивать их таланты и формировать истинную любовь к искусству, сообщает пресс-служба минкульта СО.