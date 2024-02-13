Скончался почетный президент Федерации тенниса Самарской области Александр Косырев

190

Министерство спорта Самарской области с прискорбием сообщает, что 13 февраля 2024 года на 87-м году жизни скончался почетный президент Федерации тенниса Самарской области Александр Николаевич Косырев.



"Это огромная потеря для областного тенниса. Ушел из жизни человек, возглавлявший федерацию более 30 лет – с 1978 по 2009 год. По свидетельству коллег, Александр Николаевич был руководителем, умевшим принимать непростые и смелые решения. Под его руководством теннис в Самарской области сделал большой шаг вперед в своем развитии. С 2010 года Александр Николаевич стал почетным президентом федерации и до последних дней участвовал в ее деятельности", - рассказали в ведомстве.



Прощание с покойным состоится в четверг, 15 февраля 2024. Время и место будут опубликованы в группе Федерации тенниса Самарской области.

Фото: минспорта СО